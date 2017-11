Davies, Houston headline All-County teams

PLAYER OF THE YEAR

Offense

Trent Davies (Sr.) – Buckeye Valley

Defense

Bryce Houston (Sr.) – Olentangy Orange

COACH OF THE YEAR

Zebb Schroeder – Olentangy Orange

First team

OFFENSE

Receivers

Caden Kaiser (Jr.) – Olentangy

Ben Roderick (Jr.) – Olentangy Liberty

Manny Anderson (Sr.) – Olentangy Orange

Line

Caleb Pierce (Sr.) – Big Walnut

Max Rotondo (Sr.) – Buckeye Valley

Jacob Slade (Sr.) – Olentangy

Nick Rosi (Sr.) – Olentangy Liberty

Nate Gadrim (Sr.) – Olentangy Orange

Quarterback

Riley Bruening (Sr.) – Olentangy

Backs

Trent Davies (Sr.) – Buckeye Valley

Graham Starn (Sr.) – Olentangy Orange

DEFENSE

Line

Zach Slade (Sr.) – Olentangy

Zach Harrison (Jr.) – Olentangy Orange

Glenn Pauley (Sr.) – Delaware Hayes

Linebackers

John Paolo (Sr.) – Olentangy Liberty

Bryce Houston (Sr.) – Olentangy Orange

Teren Wycoff (Sr.) – Buckeye Valley

Xavier Harrison (Sr.) – Olentangy

Defensive backs

Joey Verdes (Sr.) – Buckeye Valley

DeAnte Ables (Jr.) – Olentangy

Johnny Wiseman (Sr.) – Olentangy Liberty

Brayden Chitty (Sr.) – Olentangy

SPECIAL TEAMS

Kicker/punter

Grant Simon (Sr.) – Olentangy Orange

Second Team

OFFENSE

Receivers

Ian Drummond (Jr.) – Olentangy

Tanner Hogg (Sr.) – Buckeye Valley

Mitchell Kershner (Jr.) – Olentangy Liberty

Line

Tanner Daniels (Sr.) – Big Walnut

Ethan Gates (Sr.) – Olentangy

Jake Zinn (Sr.) – Olentangy Orange

Nathan Murphy (Sr.) – Olentangy

Nathan Parker (Sr.) – Olentangy Orange

Quarterback

Mitchell Okuley (Jr.) – Olentangy Liberty

Backs

Matt Webb (Sr.) – Olentangy Liberty

Ali Iverson (Sr.) – Olentangy

DEFENSE

Line

Ethan Stambaugh (Sr.) – Buckeye Valley

Rance Wycoff (So.) – Buckeye Valley

Braden Donges (Sr.) – Delaware Hayes

Linebackers

Ed Warinner (Sr.) – Olentangy Liberty

Skylar Wahlund (Sr.) – Olentangy Liberty

Justin Stewart (Sr.) – Olentangy

Eli Myers (Jr.) – Big Walnut

Defensive backs

Colin White (Sr.) – Big Walnut

Troy Oehler (Sr.) – Olentangy Liberty

Conor Sherry (Sr.) – Olentangy

SPECIAL TEAMS

Kicker/punter

Josh Petrone (Sr.) – Olentangy

Honorable Mention

BIG WALNUT – Luke Apple (Sr.), Nathan Lawyer (Jr.), Abe Myers, Tyler Ronk (Sr.) (Sr.), Sam Elliott (Jr.), Jackson Seiple (Sr.), Matt Priestas (Sr.), Andy VanHouten (Jr.), Max Lenz (So.), Josh Hageman (Jr.). BUCKEYE VALLEY – Jack McKean, Grant Owens (Jr.), Lathan McGraw (So.), Matt Pentacost (Jr.), Paul Staley (Jr.), Wyatt McGraw (Jr.); DELAWARE HAYES – Sam Lagando (Jr.), Todd Toney (Sr.), Braden Donges (Sr.), Blain McCormick (Sr.), Isaiah Moore (Sr.), Blake Eiland (Fr.), Ryan Daughenbaugh (Sr.), Josiah Naegele (Sr.), Ben Conahan (So.), Mason Davis (Jr.), Mekhi Smith (Jr.). OLENTANGY – Nick McCafferty (Jr.), Ziyan Sears (Sr.), Jake Takach (Jr.), Trey Simpson (Sr.), Jaden Konadu (Jr.). OLENTANGY LIBERTY – Nick Paolo (Jr.), Grant Wilson (Jr.), Jacob Sincek (Jr.), Domininic Nappi (Sr.), Matthew Rohl (Jr.), Lucas Campbell (Sr.). OLENTANGY ORANGE – Jack Applegate (Sr.), Luke Schmeling (Sr.), Zane Fisher (Sr.), Jayden Rodgers (Sr.), Garrett Runyon (Sr.), Joel Sarpong (Sr.), Jimmy Sensibaugh (Sr.), Mark Roberts (Jr.), Brant Kightlinger (Jr.), Jack Houston (Sr.).

Buckeye Valley senior running back Trent Davies looks for running room during the 2017 season opener against rival Delaware Hayes. Davies, who rushed for a school record 1,619 yards to go with 18 touchdowns, is the 2017 Delaware All-County Offensive Player of the Year. Olentangy Orange senior linebacker Bryce Houston, who finished with 56 tackles (37 solo), 9.5 tackles for loss, three sacks, five pass breakups and an interception, is the Defensive Player of the Year while Pioneer coach Zebb Schroeder nabbed Coach of the Year honors. See page 12 for the complete rundown of the teams.